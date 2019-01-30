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Van merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:02 | Son Güncelleme

VAN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf ve ihraç 9 asker gözaltına alındı.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf ve ihraç 9 asker gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf, 4'ü kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen, 10 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Van merkezli İstanbul, Samsun, Sakarya, Antalya, Kayseri, Edirne, Bolu, Nevşehir ve Bitlis'te 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Emniyete götürülen 9 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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