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Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:41 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda 17 muvazzaf asker gözaltına alındı

Van merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda 17 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Van, Hakkari, Bitlis, Kırıkkale, Düzce, Konya, İstanbul, İzmir, Kütahya, Edirne, Osmaniye, Elazığ, Ankara, Burdur ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu, hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli de aranıyor.

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