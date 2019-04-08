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Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Van merkezli 9 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması, "ardışık arama" ile "büfe ankesör arama" yöntemlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Van, İstanbul, Diyarbakır, Muğla, Adana, Erzurum, Sivas, Bolu, Burdur ile KKTC'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 muvazzaf şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PYD operasyon Van

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