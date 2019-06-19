Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Van merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt mensuplarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü adına bir yurtta müdürlük yapan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sözde Erciş ilçesi imamı olan firari Ü.A. ile tutuklu örgüt mensuplarının ailelerini örgüt yapısında tutmak için maddi yardımda bulunan ve haklarında ifade/bilgi olan terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van/Erciş merkezli Trabzon, Kayseri, Kocaeli ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Ü.A'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.Ü. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı, 4'ü ifadelerinin ardından, bir şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

