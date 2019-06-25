Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Van merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, TSK ve Jandarma içindeki, mahrem imamlar tarafından "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemleriyle arandıkları belirlenen ve haklarında bilgi ve belgeler bulunan 5 muvazzaf subay, 9 muvazzaf astsubay, bir emekli subay, bir emekli uzman erbaş, istifa eden bir astsubay ile KHK ile ihraç edilen bir subaya yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Van, İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Isparta, Denizli, Aydın, Kırklareli, Mardin ile KKTC'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

