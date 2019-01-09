Van merkezli fuhuş operasyonu

Van ve Diyarbakır'da düzenlenen fuhuş operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ile imkan sağladıkları öne sürülenlere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İki aylık takip sonucu Van'da 6, Diyarbakır'da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Van'da İ.M, İ.D, N.A, Y.T, F.Ö. ve E.Y. ile Diyarbakır'da R.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan F.Ö. savcılıkça salıverildi. Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden İ.M, İ.D, N.A, R.D. ve Y.T. tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca fuhuş yaptığı tespit edilen 27 kişiye de 28 bin 728 lira ceza uygulandı.

