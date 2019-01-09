HABER

Van merkezli fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 09:15 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

Van ve Diyarbakır'da düzenlenen fuhuş operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ile imkan sağladıkları öne sürülenlere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İki aylık takip sonucu Van'da 6, Diyarbakır'da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Van'da İ.M, İ.D, N.A, Y.T, F.Ö. ve E.Y. ile Diyarbakır'da R.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan F.Ö. savcılıkça salıverildi. Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden İ.M, İ.D, N.A, R.D. ve Y.T. tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca fuhuş yaptığı tespit edilen 27 kişiye de 28 bin 728 lira ceza uygulandı.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Fatih Portakal: Fena sonuç değil!Fatih Portakal: Fena sonuç değil!
Üniversitede araştırma görevlisine darp!Üniversitede araştırma görevlisine darp!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır fuhuş fuhuş operasyonu gözaltı tutuklama Van

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis, meslektaşına silah çeken 'cinayet şüphelisini' öldürdü

Polis, meslektaşına silah çeken 'cinayet şüphelisini' öldürdü

Fatih Portakal sosyal medyadan paylaştı: Fena sonuç değil!

Fatih Portakal: Fena sonuç değil!

Ceren Damar cinayeti - Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisine darp: Okul yönetimi suçlamalar için ne diyor?

Üniversitede araştırma görevlisine darp!

31 Mart 2019 seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı

Dikkat! 31 Mart günü bu listedekileri yapmak yasak

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! 34 gözaltı kararı

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! Gözaltına alınıyorlar

Davullu klarnetli kar keyfi! Soğuk havaya aldırmadan böyle eğlendiler

Davullu klarnetli kar keyfi! Kardan adam halay başı olursa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.