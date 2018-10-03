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Van merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 31 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

VAN merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Van merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 31 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak göçmen ticaretiyle ilgili operasyonlarını sürdürüyor. Ekiplerin Van merkezli Ankara ve Bitlis'te yaptığı eş zamanlı son operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 31 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, çok sayıda sahte belge, sahte belge düzenlemede kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan 31 şüpheliden 12'si tutuklandı. Bu arada polisin, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aydır yürüttüğü 13 operasyonda bin 247 kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi

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Van merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 31 gözaltıVan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 31 gözaltı

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