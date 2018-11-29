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Van merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

VAN merkezli 4 ilde PKK/KCK terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN merkezli 4 ilde PKK/KCK terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van merkezli Mersin, Adana ve Siirt'te terör işbirlikçilerine yönelik 'Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün' operasyonu düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise, 13 cep telefonu, 13 sim kartı, 3 hafıza kartı, 1 harici bellek kartı, 2 taşınabilir bellek, 1 bilgisayar kasası ve çok miktarda örgütsel döküman ele geçirildi.
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