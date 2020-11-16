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Van merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı

16.11.2020 14:16 | Son Güncelleme:
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Van merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı

Van merkezli İstanbul ve Muğla’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Van merkezli İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Van merkezli İstanbul ve Muğla’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Van merkezli İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda ‘PKK/KCK Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım ve Yataklık Etme’ suçundan 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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