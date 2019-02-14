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Van merkezli terör operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

Van merkezli 8 ilde PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca bugün PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Van merkezli terör operasyonu: 16 gözaltı

Van merkezli 8 ilde PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca bugün PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir ve Ağrı’da icra edilen operasyon sonucunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Van merkezli terör operasyonu: 16 gözaltı

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