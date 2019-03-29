Van merkezli terör operasyonunda 14 tutuklama

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Van'ın Çatak ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26- 27 Mart tarihlerinde operasyon düzenledi. Çatak merkezli Van, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Antalya ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK işbirlikçisi olduğu öne sürülen 24 kişi, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

