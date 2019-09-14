Van merkezli terör operasyonunda 6 tutuklama

VAN, (DHA) - VAN merkezli 5 kentte polisin düzenlediği eş zamanlı terör operasyonlarında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1'i savcılık tarafından 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KCK çatısı altında olan ve örgütün sözde yasama organı Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik 10 Eylül'de Van merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; ev, iş yeri ve üst aramalarında ise 1 tabanca, 1 şarjör, 25 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 6'sı mahkemece tutuklanırken, 1'i savcılık tarafından 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

