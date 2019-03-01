Van merkezli uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da geçen yıl düzenlenen 4 ayrı operasyonda gele geçirilen uyuşturucuyla bağlantıları oldukları gerekçesiyle 3 ilde gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçen yıl düzenlenen 4 ayrı operasyonda 54 kilo 800 gram eroin, 8 kilo 490 gram afyon sakızı ve 6 kilo 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürdürülen soruşturma kapsamında ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Van merkezli İstanbul ve Gaziantep'te 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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