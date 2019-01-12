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Van merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 13:06 | Son Güncelleme

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2018 yılında düzenlenen ve 6 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan uyuşturucu operasyonunun devamı yapıldı.

VAN, (DHA)- VAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2018 yılında düzenlenen ve 6 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan uyuşturucu operasyonunun devamı yapıldı. 3 ilde, 13 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylelikle operasyon kapsamında tutuklanan sayısı 12'ye çıktı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılında düzenlenen operasyınla 152 kilo 990 gram eroin ve 4 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından da 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, biri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüphelinin daha ilk operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili oldukları tespit edildi. Bu şüphelilere yönelik olarak Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ocak günü Van merkezde 10, İstanbul'da 1, Hakkari'de 2 olmak üzere toplam 3 ilde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol kararı ile salıverildi.

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