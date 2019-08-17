HABER

Van otogarı mülteci kampı gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

DÜZENSİZ göçmenlerin önemli geçiş güzergâhları arasında bulunan Van'a her yıl binlerce kaçak göçmen, yasadışı yollarla giriş yapıyor.

Van otogarı mülteci kampı gibi

Gülay KUYUCU- Safa ATMACA/VAN, (DHA) - DÜZENSİZ göçmenlerin önemli geçiş güzergâhları arasında bulunan Van'a her yıl binlerce kaçak göçmen, yasadışı yollarla giriş yapıyor. Göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılan düzensiz göçmenler kentteki şehirlerarası otobüs garını mesken tuttu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu özellikle Afgan göçmenlere bazı vatandaşlar yemek ihtiyaçlarını karşılıyor.
ÇOĞUNLUK AFGANİSTAN'DAN GELİYOR
Türkiye, Ortadoğu, Güney Asya, Doğu Afrika ülkelerinden gelip, Avrupa'ya gitmek isteyen özellikle düzensiz göçmenler için bir kavşak noktasını oluştururken, İran'a sınırı bulunan Van da önemli geçiş noktasında bulunuyor. Ülkelerini çeşitli nedenlerden dolayı terk etmek zorunda kalıp yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenler çıktıkları bu zorlu umut yolculuğunda çoğu zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor. İran sınırından Van'a giriş yapan ve 17 kişilik minibüslere yaklaşık 60 kişi bindirilerek yasadışı yollardan ülkeye sokulan, çoğunluğunu Afganların oluşturduğu kaçak göçmenler Van Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni mesken tuttu. Göçmen kaçakçıları tarafından batı illerine götürülmek üzere yarı yolda bırakılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler şimdi terminalde konaklıyor.
ÇEŞMEDE KIYAFETLER YIKANIYOR, TERMİNAL ÖNÜNDE UYUYORLAR
Terminal bahçesinde kalan kaçak göçmenler burada bulunan çeşmede kıyafetlerini yıkıyor, terminal önünde yatıp kalkıyor. Kaçak göçmenleri gören bazı vatandaşlar da zaman zaman onların yemek ihtiyacını karşılıyor. Türkçe bilmedikleri için çoğu işlerini telefondan Türkçe çeviri programını kullanarak halletmeye çalışan kaçak göçmenler, 2 haftadır şehir terminalinde kaldıklarını belirterek, "Çok para alarak bizi buraya getiren kişi bırakıp gitti. Bize buradan İstanbul'a götürmek için bilet alacağını söyledi. Fakat günlerdir bekliyoruz kimse gelmedi. Ülkemizdeki büyük sıkıntılardan dolayı terk etmek zorunda kaldık. İstanbul'a gidip çalışmak istiyoruz. Akşamları burası soğuk oluyor ve çocuklarımızla zor şartlarda kalıyoruz" dedi.
Terminalde çalışanlar ise her gün onlarca kaçak göçmenin buraya bırakıldığını, böyle bir yaşamın salgın hastalıkları da beraberinde getireceğini belirtti. Vatandaşlar bu durumdan özellikle çocukların çok etkilendiğini belirterek yetkililerin buna bir çare olmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Van otogarı mülteci kampı gibiVan otogarı mülteci kampı gibiVan otogarı mülteci kampı gibiVan otogarı mülteci kampı gibi

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattıBursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı
Ankara’da geleneksel köy düğünüAnkara’da geleneksel köy düğünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Unkapanı altgeçidinde bir kişi ölü bulundu

Sağanak bir can aldı! Altgeçitte ölü bulundu

9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Bodrum'da kıskıvrak yakalandılar

Son dakika: Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşımı vurdu

İstanbul'da yağış toplu ulaşımı vurdu!

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

Son dakika: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.