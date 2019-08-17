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Van otogarı mülteci kampı gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 23:18 | Son Güncelleme

DÜZENSİZ göçmenlerin önemli geçiş güzergâhları arasında bulunan Van'a her yıl binlerce kaçak göçmen, yasadışı yollarla giriş yapıyor.

Gülay KUYUCU- Safa ATMACA/VAN, (DHA) - DÜZENSİZ göçmenlerin önemli geçiş güzergâhları arasında bulunan Van'a her yıl binlerce kaçak göçmen, yasadışı yollarla giriş yapıyor. Göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılan düzensiz göçmenler kentteki şehirlerarası otobüs garını mesken tuttu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu özellikle Afgan göçmenlere bazı vatandaşlar yemek ihtiyaçlarını karşılıyor.

ÇOĞUNLUK AFGANİSTAN'DAN GELİYOR

Türkiye, Ortadoğu, Güney Asya, Doğu Afrika ülkelerinden gelip, Avrupa'ya gitmek isteyen özellikle düzensiz göçmenler için bir kavşak noktasını oluştururken, İran'a sınırı bulunan Van da önemli geçiş noktasında bulunuyor. Ülkelerini çeşitli nedenlerden dolayı terk etmek zorunda kalıp yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenler çıktıkları bu zorlu umut yolculuğunda çoğu zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor. İran sınırından Van'a giriş yapan ve 17 kişilik minibüslere yaklaşık 60 kişi bindirilerek yasadışı yollardan ülkeye sokulan, çoğunluğunu Afganların oluşturduğu kaçak göçmenler Van Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni mesken tuttu. Göçmen kaçakçıları tarafından batı illerine götürülmek üzere yarı yolda bırakılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler şimdi terminalde konaklıyor.

ÇEŞMEDE KIYAFETLER YIKANIYOR, TERMİNAL ÖNÜNDE UYUYORLAR

Terminal bahçesinde kalan kaçak göçmenler burada bulunan çeşmede kıyafetlerini yıkıyor, terminal önünde yatıp kalkıyor. Kaçak göçmenleri gören bazı vatandaşlar da zaman zaman onların yemek ihtiyacını karşılıyor. Türkçe bilmedikleri için çoğu işlerini telefondan Türkçe çeviri programını kullanarak halletmeye çalışan kaçak göçmenler, 2 haftadır şehir terminalinde kaldıklarını belirterek, "Çok para alarak bizi buraya getiren kişi bırakıp gitti. Bize buradan İstanbul'a götürmek için bilet alacağını söyledi. Fakat günlerdir bekliyoruz kimse gelmedi. Ülkemizdeki büyük sıkıntılardan dolayı terk etmek zorunda kaldık. İstanbul'a gidip çalışmak istiyoruz. Akşamları burası soğuk oluyor ve çocuklarımızla zor şartlarda kalıyoruz" dedi.

Terminalde çalışanlar ise her gün onlarca kaçak göçmenin buraya bırakıldığını, böyle bir yaşamın salgın hastalıkları da beraberinde getireceğini belirtti. Vatandaşlar bu durumdan özellikle çocukların çok etkilendiğini belirterek yetkililerin buna bir çare olmasını istedi.

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