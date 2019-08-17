Van otogarı mülteci kampı gibi

Gülay KUYUCU- Safa ATMACA/VAN, (DHA) - DÜZENSİZ göçmenlerin önemli geçiş güzergâhları arasında bulunan Van'a her yıl binlerce kaçak göçmen, yasadışı yollarla giriş yapıyor. Göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılan düzensiz göçmenler kentteki şehirlerarası otobüs garını mesken tuttu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu özellikle Afgan göçmenlere bazı vatandaşlar yemek ihtiyaçlarını karşılıyor.

ÇOĞUNLUK AFGANİSTAN'DAN GELİYOR

Türkiye, Ortadoğu, Güney Asya, Doğu Afrika ülkelerinden gelip, Avrupa'ya gitmek isteyen özellikle düzensiz göçmenler için bir kavşak noktasını oluştururken, İran'a sınırı bulunan Van da önemli geçiş noktasında bulunuyor. Ülkelerini çeşitli nedenlerden dolayı terk etmek zorunda kalıp yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenler çıktıkları bu zorlu umut yolculuğunda çoğu zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor. İran sınırından Van'a giriş yapan ve 17 kişilik minibüslere yaklaşık 60 kişi bindirilerek yasadışı yollardan ülkeye sokulan, çoğunluğunu Afganların oluşturduğu kaçak göçmenler Van Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni mesken tuttu. Göçmen kaçakçıları tarafından batı illerine götürülmek üzere yarı yolda bırakılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler şimdi terminalde konaklıyor.