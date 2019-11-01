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Van Saray Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman gözaltında (Tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:15 | Son Güncelleme

  Van'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, terör soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Van'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, terör soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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