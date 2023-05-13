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VAN SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Van seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? 2023 seçim sonuçları ve oy oranları Mynet.com'da olacak!

13.05.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yarın seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için oy verecek. Peki, Van seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından Van seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz...

VAN SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Van seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? 2023 seçim sonuçları ve oy oranları Mynet.com'da olacak!

Van seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler tarafından yakından takip edilecek. Edremit seçim sonuçları, İpekyolu seçim sonuçları, Tuşba seçim sonuçları, Bahçesaray seçim sonuçları, Başkale seçim sonuçları, Çaldıran seçim sonuçları, Çatak seçim sonuçları, Erciş seçim sonuçları, Gevaş seçim sonuçları, Gürpınar seçim sonuçları, Muradiye seçim sonuçları, Özalp seçim sonuçları ve Saray seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Van seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Van seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

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VAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Van seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

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van seçim sonuçları

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