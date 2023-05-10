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VAN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Van seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

10.05.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van seçim sonuçları oy oranları 14 Mayıs 2023 Pazar günü Mynet'te olacak. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Memleket Partisi ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri şimdiden arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Van seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 14 Mayıs 2023 Van seçim sonuçları sorgulama...

VAN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Van seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Van seçim sonuçları oy oranları seçmenler ve partililer için büyük önem arz ediyor. 14 Mayıs Pazar günü bu şehrimizin Edremit, İpekyolu, Tuşba, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerindeki seçmenler sandığa gidip oy kullanacaklar. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Memleket Partisi ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Van seçim sonuçları ile genel oranlara yön verecek. İşte 14 Mayıs 2023 Van seçim sonuçları sorgulama ekranı…

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VAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA

Van seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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