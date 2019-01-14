Van sokaklarında müzik sesi

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zekeriya Çelik, AA muhabirine, göreve geldikleri ilk günden itibaren çocuk ve kadınların gönüllerine dokunmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlçenin Bostaniçi Mahallesi'nde önceden "eğitim veriliyor" bahanesiyle çocukların yanlış yönlendirildiği Berivan Kültür ve Sanat Merkezi, görevlendirme yapılan belediye tarafından amacına uygun hale getirildi.

Çocuklara yönelik daha önce sosyal ve kültürel fırsatlar sunulmadığını, onların da vakitlerini genellikle sokaklarda geçirdiğini ifade eden Çelik, görevlendirmenin ardından yeniden dizayn edilen merkezdeki 60 kurstan şimdiye kadar yaklaşık 5 bin çocuk ve kadının faydalandığını kaydetti.

Amaçlarının çocukları toplumsal hayata kazandırmak olduğunu ifade eden Çelik, "Burada çocuklarımıza sadece sanat, müzik öğretmiyoruz, aynı zamanda toplumsal değerleri öğreterek onlara vatan ve milletine karşı sorumluluk vermeye çalışıyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Gelecekte bu çocukların her biri bağlama, piyano çalacak ya da mühendis, öğretmen olacaklar." dedi.

Çelik, daha önce hiç keman ve piyano görmemiş çocukların şimdi sokaklarda konser verdiğini belirterek, şunları aktardı:

"Göreve ilk başladığımızda belediyecilik hizmetlerinin sadece yol, kaldırım ve çevreyi temizlemek olmadığını ve çocuklara, insanlara dokunmanın daha anlamlı olduğunu düşündük. Engelli kesimden tutun da kadınlar, yaşlılar ve buradaki bu minik yüreklere kadar birçok kesimin elimizden geldiğince yüreklerine dokunmaya çalıştık. Gönül belediyeciliği yapmaya çalıştık. Gönüllere dokunarak devletimizin şefkatini, güler yüzünü ve merhametini çocukların anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi hepsi bayrağını, milletini, devletini seven çocuklar olarak yetişiyorlar."