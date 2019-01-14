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Van sokaklarında müzik sesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 11:56 | Son Güncelleme

Van'ın İpekyolu ilçesinde görevlendirme yapılan belediyenin yürüttüğü çalışmalar sonucu sanatla buluşan çocukların çaldığı müzik aletlerinin sesi, sokaklarda yankılanıyor - İpekyolu Belediyesi bünyesindeki Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde farklı branşlarda eğitim alan çocuklar, yaptıkları müzik ve becerileriyle yaşadıkları sokaklara renk katıyor - İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zekeriya Çelik: - "Burada çocuklarımıza sadece sanat, müzik öğretmiyoruz, aynı zamanda toplumsal değerleri öğreterek onlara vatan ve milletine karşı sorumluluk vermeye çalışıyoruz"

MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Van'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarda sanatla buluşan çocuklar, çaldığı müzik aletleriyle yaşadıkları sokakları renklendiriyor.

İlçenin Bostaniçi Mahallesi'nde önceden "eğitim veriliyor" bahanesiyle çocukların yanlış yönlendirildiği Berivan Kültür ve Sanat Merkezi, görevlendirme yapılan belediye tarafından amacına uygun hale getirildi.

Merkezdeki bağlama, bilgisayar, cam resim, ebru, geri dönüşüm, İngilizce, keman, tezhip, gitar, mina, muarrak, piyano, resim, robotik kodlama, seramik kurslarında bin 500 çocuk ve yetişkine eğitimler veriliyor.

Çocukların sanatla buluşturulduğu mahallede, sokaklar onların seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle şenleniyor.

- "Bayrağını, milletini, devletini seven çocuklar olarak yetişiyorlar"

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zekeriya Çelik, AA muhabirine, göreve geldikleri ilk günden itibaren çocuk ve kadınların gönüllerine dokunmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çocuklara yönelik daha önce sosyal ve kültürel fırsatlar sunulmadığını, onların da vakitlerini genellikle sokaklarda geçirdiğini ifade eden Çelik, görevlendirmenin ardından yeniden dizayn edilen merkezdeki 60 kurstan şimdiye kadar yaklaşık 5 bin çocuk ve kadının faydalandığını kaydetti.

Amaçlarının çocukları toplumsal hayata kazandırmak olduğunu ifade eden Çelik, "Burada çocuklarımıza sadece sanat, müzik öğretmiyoruz, aynı zamanda toplumsal değerleri öğreterek onlara vatan ve milletine karşı sorumluluk vermeye çalışıyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Gelecekte bu çocukların her biri bağlama, piyano çalacak ya da mühendis, öğretmen olacaklar." dedi.

Çelik, daha önce hiç keman ve piyano görmemiş çocukların şimdi sokaklarda konser verdiğini belirterek, şunları aktardı:

"Göreve ilk başladığımızda belediyecilik hizmetlerinin sadece yol, kaldırım ve çevreyi temizlemek olmadığını ve çocuklara, insanlara dokunmanın daha anlamlı olduğunu düşündük. Engelli kesimden tutun da kadınlar, yaşlılar ve buradaki bu minik yüreklere kadar birçok kesimin elimizden geldiğince yüreklerine dokunmaya çalıştık. Gönül belediyeciliği yapmaya çalıştık. Gönüllere dokunarak devletimizin şefkatini, güler yüzünü ve merhametini çocukların anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi hepsi bayrağını, milletini, devletini seven çocuklar olarak yetişiyorlar."

Merkezde görevli keman öğretmeni, ilk olarak çocuklara öz güven aşıladıklarını belirterek, "Çocuklar artık sanatla iç içe olmaya başladı. Onlara bunu kazandırdığımız için hem biz hem aileler çok mutluyuz. Buralarda sokaklar artık sanat kokuyor." diye konuştu.

Kursiyer çocuklar da müzik kursunda aldıkları eğitim sonrası sokaklarda arkadaşları için konser verdiklerini ifade ederek, burada vatana ve millete hayırlı bir insan olmayı öğrendiklerini dile getirdi.

Hayallerini merkez sayesinde gerçekleştirdiğini anlatan çocuklar, "Sokakta konser veriyoruz. Herkes toplanıyor ve çok güzel oluyor. Daha önce bu konuda özgür değildik. Şimdi bir huzur ortamı var ve herkes istediği gibi hareket edebiliyor. Artık kimse bize karışmıyor." şeklinde konuştu.

Gitarıyla mahallenin neşesi haline gelen Songül Beyhan da "Hayatımız artık daha çok sosyalleşti. Sokaklarda keman çalarak kendimizi kanıtlamaya çalışıyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Zamanımız dolu dolu geçiyor. Sokaklarda müzik sesleri eksik olmuyor. Çok mutluyuz." dedi.

Mahalle sakinleri de çevrelerindeki olumlu değişimden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

- "Bu kurslar bizim için çok önemli"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de belediyenin başlattığı spor, sanat, meslek ve eğitim kurslarının dönem sonu etkinliğinde yaptığı konuşmada, eğitime verdikleri öneme değinerek, "Sağlıklı bir geleceğin Van'da inşası, toplumsal dönüşümün sağlıklı olması için bu kurslara ihtiyaç var. Çocuklarımız ve gençlerimizin bırakın terörün içinde, kıyısında olmaması lazım. Bu kurslar bizim için çok önemlidir. Bostaniçi'ndeki bir çocuğumuz taş atacağına, terörü göreceğine, açtığımız kurslarda bağlama, keman, piyano, bilgisayarı öğrendi. Olması gereken yerde, zamanını doğru kullandı." ifadelerini kullandı.

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Çocuk görevlendirme Hacıbekir ipekyolu Keman Van

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