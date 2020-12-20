Van tabelasında dikkat çeken değişiklik! Rakım ve nüfus bilgisi kaldırıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünce her yıl Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileriyle nüfusun değişmesinin ardından ülke geneli şehirlerdeki giriş çıkışlarda bulunan tabelaları yeniden düzenledi.

YENİ UYGULAMADA NÜFUS VE RAKIM KALDIRILDI

Yeni kararla birlikte yapılan masrafı ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni uygulamada Van şehir giriş noktalarında yer alan tabelalardan nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı.

TÜM TABELALAR DEĞİŞTİ

Van-Gevaş, Van-Erciş, Van-Gürpınar ve Van-Özalp yolu üzerinde bulunan tabelalar yeni düzenlemeye göre hazırlandı. Tabelada daha önce yer alan nüfus ve rakım bilgileri kaldırılırken, sadece ‘Van’ yazısı kaldı.

Şehir tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerinin kaldırılması sosyal medyada da merak konusu olurken, kullanıcılar yeni düzenlenen tabela fotoğraflarını paylaşıyor.

(İHA)

