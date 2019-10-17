Van, Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri, Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olması nedeniyle raftingcilerin de ilgi odağı haline gelen Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenen şampiyona için 40 ilden yaklaşık 600 sporcu kente geldi. Yarışların yapılacağı Müküs ve Çatak Çayı'nda hazırlıklarını tamamlayan sporcular, 20 Ekim'de sona erecek şampiyonada birinci olabilmek için kürek çekecek. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerleri selamlayarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Bölgenin birçok yerinde şampiyona düzenlemek istediklerini belirten Yardımcı, şunları kaydetti: "Rafting doğası gereği bu bölgeye çok uygun. Muazzam nehirleri, doğası var. Buraların rafting turizmine açılması çok önemli. Bölgedeki gençlerden milli takıma sporcular kazandıracağız. Projemiz çok güzel yürüyor ve destekleniyor. Buraya 600'e yakın insan geldi ve ilçedeki evlerde misafir ediliyorlar. Evlerde geceleri muazzam sohbetler ediliyor ve inanılmaz kaynaşma sağlanıyor. Bu şampiyonadan sonra da buradaki kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştireceğiz."

- "Bahçesaray'da güzel günler yaşanıyor" Türkiye Rafting Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Orhan ise Bahçesaray'ın artık güzelliklerle, sporla, kültürle, doğal güzellikleriyle anıldığını söyledi. Kötü günleri geride bıraktıklarını aktaran Orhan, "Bahçesaray olarak güzel günler yaşıyoruz. Rafting Şampiyonası da önemli güzelliklerden bir tanesi. Bahçesaray Çayı yüz yıllardır akıp geçti, buradan bakıp durduk. Ama bugün rafting etkinliğiyle anılıyor. Gençlerimiz spor heyecanını yaşıyor ve kendilerini bu sporla geliştiriyorlar. İleride kendilerini Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlayacaklar. Belki buradan dünya şampiyonalarında mücadele edecek takımlar çıkacak." şeklinde konuştu. - Sporcular evlerde misafir edildi Muğla'nın Dalaman ilçesinden gelen milli takım sporcusu Şimal Altınsoy, 3 yıldır bu sporu yaptığını, daha önce de kente geldiğini bildirerek, "Buraların adını daha iyi duyurmak için geldik. Artık terörle değil sporla anılsın istiyoruz. Doğası, misafirperverliği inanılmaz. Çok muhteşem bir yer." dedi.