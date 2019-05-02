Van uçağı olumsuz hava nedeniyle Diyarbakır’a indi

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR (DHA)- ANKARA- Van seferi için Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan Anadolujet uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır'a indi.
Ankara’dan saat 19.35’te havalanan Anadolujet’in THY 7086 sefer sayılı uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapamadı. Bunun üzerine kule uçağı uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirdi. Buraya inen uçağın yolcuları bir süre bekledikten sonra tekrar Van’a havalanmasını istedi. Firmanın yetkilileri ile görüşen görevliler uçağın tekrar Ankara’ya döneceğini belirterek, isteyen yolcuların otobüsle Van'a gönderileceğini söyleyince gerginlik yaşandı.
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