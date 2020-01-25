Van Vakfı ilk ziyaretini Van’a yaptı

Van Vakfı tarafından düzenlenen programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın 20 yıl öncesine göre daha çok kutuplaştığını vurgulayarak, “Bizim en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” dedi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimlerde güven tazeleyen Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar, yönetimi ile birlikte ilk ziyaretini Van’a yaptı. Bak Hele Bak Kahvaltı Salonunda düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar ve yönetimi ile basın mensupları katıldı. Burada açılış konuşmasını Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan Vali Bilmez, “Van’ın çok iyi bildiği bir afeti yaşamış olan Elazığ’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Dün gece saat 02.00 sularında 40 kişilik AFAD ve 10 kişilik UMKE ekibimiz Elazığ’a vararak ilk çalışmaya başlayan ekip oldu. Elazığ’a yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızı AFAD ve Kızılay üzerinden destek sunmaya davet ediyorum. Bunun yanında bu tarz afetlerde dolandırıcılara ve bu afetleri fırsata çevirenlere de dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Van Vakfı’nın, Van’a gelmeyi düşünen iş insanlarını teşvik etmesi gerektiğini ifade eden Vali Bilmez, “Umarım öncelikle seçimlerdeki rakiplerinden başlayarak tüm Van’ı kucaklarlar. Bizim en çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. 20 yıl öncesine göre Van daha çok kutuplaşmış. Bu kutuplaşmalar bazı yerlerde siyasi, bazı yerlerde aşiret ve bazı yerlerde de bölge bazlı bir hal almış. Bizim önceliğimizin, birlik ve beraberlik duygularını yeniden inşa etmek olması gerekiyor. İnşallah vakfımız da bu anlamda büyük bir katkı sunacaktır. Van Vakfı’nın da iş insanlarının Van’a gelmeleri noktasında öncülük etmesi gerekiyor. Van’daki sektörlerin, yeni yatırımcılar ve yeni iş imkânlarıyla gelişmesi adına insanları Van’a çekmemiz lazım. Öncelikle de Vanlı olup da Van dışına çıkan iş insanlarını kucaklamalıyız. Çünkü Vanlı bir iş adamının Van’a gelmediği yerde başka bir şehirden iş adamı hiç gelmez” İfadelerini kullandı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Vakfı tarafından öğrencilere yapılan burs desteğinin bundan sonrada devam etmesi gerektiğini dile getirerek, “İstanbul’da çok sayıda Vanlı hemşerimiz yaşamaktadır. Van Vakfı’na bu anlamda özellikle Türkiye’nin değişik illerinde üniversite okuyan öğrencilere vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Umarım bu destekler yeni süreçte de devamlılığını koruyacaktır” diye konuştu.

Elazığ’da yaşanan depremin tüm Türkiye’yi olduğu gibi Van’da da üzüntüye neden olduğunu belirten Rektör Şevli, “Elazığ’da yaşanan deprem nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gece saatlerinde Fırat Üniversitesi Rektörü ile görüşerek her türlü imkânı kendilerine sunmuş olduğumuzu belirttim. Deprem acısını yaşayan ve ne olduğunu bilen bir kent olarak Elazığ’a sahip çıkmamız gerekiyor. Bu anlamda desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Van Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar da gelenekselleşmiş olarak her seçim sonrasında Van’ı ziyaret ettiklerini anımsatarak, “İstanbul’daki Vanlılar olarak yapacağımız çalışmalarda, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğimiz projelerden bahsediyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma alanında bazı projelerimiz var. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu projelerin duyurularını yapacağız. Bizim tek vurgumuz birlik ve beraberliktir” ifadelerini kullandı.



