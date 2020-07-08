Van Valiliği: Batan teknenin yeri belirlendi

Van Valiliği, Van Gölü'nde batan teknenin yerinin tespit edildiğini, tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanıldığını belirtti.

VAN'DAKİ FACİADA ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Öte yandan yürütülen arama-tarama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Valilik, dün akşam saatlerinde Van'ın Gevaş ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasındaki sahile yakın bölgede yürütülen çalışmalar sırasında göl yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir yetişkin erkek cesedine ulaşıldığını, böylece tekne faciasında ölenlerin sayısının 13'ye yükseldiği bildirdi.



