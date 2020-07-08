HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van Valiliği: Batan teknenin yeri belirlendi

Van Valiliği: Batan teknenin yeri belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 15:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Van Valiliği, "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır." açıklamasını yaptı.

Van Valiliği: Batan teknenin yeri belirlendi

Van Valiliği, Van Gölü'nde batan teknenin yerinin tespit edildiğini, tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanıldığını belirtti.

VAN'DAKİ FACİADA ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Öte yandan yürütülen arama-tarama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Valilik, dün akşam saatlerinde Van'ın Gevaş ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasındaki sahile yakın bölgede yürütülen çalışmalar sırasında göl yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir yetişkin erkek cesedine ulaşıldığını, böylece tekne faciasında ölenlerin sayısının 13'ye yükseldiği bildirdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
'Çoklu baro' düzenlemesiyle dikkat çeken açıklama'Çoklu baro' düzenlemesiyle dikkat çeken açıklama
Yüzme Havuzlarında Koronavirüsten Korunmanın İlk Şartı: HijyenYüzme Havuzlarında Koronavirüsten Korunmanın İlk Şartı: Hijyen

En Çok Okunan Haberler

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

Flaş deprem uyarısı: Fay haritası acilen güncellenmeli

Flaş deprem uyarısı: Fay haritası acilen güncellenmeli

'Beyin yiyen Amip, Türkiye'de de var'

'Beyin yiyen Amip, Türkiye'de de var'

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

İnfial yarattı! Herkes Betül Aşçı'nın kim olduğunu merak ediyor

İnfial yarattı! Herkes Betül Aşçı'nın kim olduğunu merak ediyor

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Yer: Bursa! Bu görüntüye tepki yağdı

Yer: Bursa! Bu görüntüye tepki yağdı

Alabaylar Çetesi kimdir?

Alabaylar Çetesi kimdir?

Diğer Haberler
CHP'den 'İstanbul'da sular kesik' iddiasına yalanlama! A Haber'deki çamaşır makinesi detayı olay oldu

CHP'li isim paylaştı! A Haber'deki 'çamaşır makinesi' detayı

Maske takmadığı için ceza kesildi! Kendini tokatladı

İlginç anlar! Kendini tokatladı, sebebi ise...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den, kurul üyesi İlhan Taşçı'nın yorumlarına yanıt

RTÜK Başkanı'ndan, kurul üyesi Taşçı'ya yanıt

İzmir'de camiden 'Müslüm Gürses şarkısı çalındı' iddiası! Gerçek bambaşka çıktı

İzmir'de camiden müzik yayını iddiası! Gerçek bambaşka çıktı

AK Partili Turan'dan 'çoklu baro' düzenlemesiyle ilgili dikkat çeken açıklama

'Çoklu baro' düzenlemesiyle dikkat çeken açıklama

Siyah maske yasak mı? Koronaya karşı hangi maske daha iyi? Tıbbı maske mi, siyah maske mi?

Siyah maske yasak mı? Koronaya karşı hangi maske daha iyi? Tıbbı maske mi, siyah maske mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.