Van Valiliği’den 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu ile ilgili açıklama

'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonlar sırasında 2 kişi de yakalandı.

Van Valiliği, Çatak ilçesinde 11 Eylül'deki terör operasyonunda, dere yatağına gizlenen ve güvenlik güçleriyle çatışmaya giren PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği yerde gözetleme yaptığı belirlenen şüpheli S.T.'nin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığını, mukavemet göstermesine rağmen yakalanıp, gözaltına altına alındığını duyurdu.

Valilikten, Çatak ilçesi kırsalındaki operasyon ve çatışma ile ilgili yapılan detaylı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van ili Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi Sürik Mezrası kırsalında bulunan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla 11 Eylül 2020 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde; (2) BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş (1) personel yaralanmış (3) personel şehit olmuştur. Teması müteakip bölgede yapılan takip ve tarassut esnasında çatışma alanından kaçan (1) terörist daha, dere içinde tespit edilerek çıkan çatışma neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu teröristin etkisiz hale getirildiği yerde gözetleme yapan ve şüpheli hareketler sergileyen (1) şahsın S.T. bulunduğu tespit edilmiş, şahsın dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığı gözlemlenmiş, mukavemet göstermesine rağmen yakalanıp usulüne uygun olarak muhafaza altına alınmıştır."