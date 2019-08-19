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Van Valiliği'nden ‘Atatürk portresi’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 13:21 | Son Güncelleme

Van Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Atatürk portresi indirildi’ iddialarını yalanladı.

Van Valiliği'nden ‘Atatürk portresi’ açıklaması

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in atanmasının ardından bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan “Atatürk portresi indirildi” iddiaları tamamen asılsız olup, aksine Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün küçük portresinin yerine Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla büyük portresi asıldı. Ayrıca HDP’li yönetim tarafından yerinden indirilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın portresi de tekrar yerine asılmıştır” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Van Valiliği atatürk portresi

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