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Van Valiliği'nden batan tekne görüntüleri ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 18:25 | Son Güncelleme

Van Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve Van Gölü'nde batan tekneye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, "Görüntülerin meydana gelen tekne batma olayı ile bağlantısının bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır" açıklaması yaptı.

Van Valiliği'nden batan tekne görüntüleri ile ilgili açıklama

Valilik'ten yapılan açıklamada, @Vaniltica kullanıcısı tarafından, Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu Twitter sayfasından "27 Haziran 2020 tarihinde Van Gölü'nde hayatını kaybeden sığınmacı/göçmenlerin son anlarına ait teknede çekilmiş görüntüler" başlıklı videonun paylaşıldığı belirtildi.

Görüntülere 18 Temmuz 2020 günü saat 10:00 sıralarında ulaşıldığı, İstanbul'da yaşayan ve görüntülerin ilk kaynağı olan Afgan uyruklularla aynı gün içinde iletişim kurulduğu aktarılan açıklamada, "Afgan uyruklu şahıs ile yapılan telefon görüşmesinde, başka biri tarafından videonun kendisine gönderildiğini, görüntülerdeki kişileri tanımadığını, görüntülerin hangi araca veya kime ait olduğunu bilmediğini belirtmiştir." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüntüler analiz edildiğinde; videodaki teknenin batmış olan Akbaş isimli tekne ile herhangi bir benzerlik taşımadığı bu durumun tekne sahibi ile yapılan görüşmeler ile teyit edildiği, çıkan cesetler ile görüntülerdeki kişiler arasında yapılan karşılaştırmalarda eşkallerin benzerlik göstermediği, kayıtta gün ışığının görüldüğü ancak olayın gece saatlerinde meydana geldiği tespit edilmiş olup, söz konusu görüntülerin meydana gelen tekne batma olayı ile bağlantısının bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır." (AA)

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