HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van Valiliği: “PKK/KCK terör örgütünde kopmalar ve kayıplar arttı”

Van Valiliği: “PKK/KCK terör örgütünde kopmalar ve kayıplar arttı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son dönemde yapılan yoğun istihbari çalışmalar ve icra edilen operasyonel faaliyetler neticesinde terör örgütünde kopmalar ve kayıplar arttı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, örgüt içerisinde işkenceler ve infazların başlamasıyla infaz edilen teröristlerin akıbetini gören birçok örgüt mensubunun aynı akıbeti yaşamamak için örgütten kaçarak ya güvenlik güçlerine sığındığı ya da yurt dışına çıktığı belirtildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son dönemde yapılan yoğun istihbari çalışmalar ve icra edilen operasyonel faaliyetler neticesinde terör örgütünde kopmalar ve kayıplar arttı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, örgüt içerisinde işkenceler ve infazların başlamasıyla infaz edilen teröristlerin akıbetini gören birçok örgüt mensubunun aynı akıbeti yaşamamak için örgütten kaçarak ya güvenlik güçlerine sığındığı ya da yurt dışına çıktığı belirtildi. Açıklamada, “Bölgede yaşayan göçerler ve vatandaşlarla irtibatı kopma noktasına gelen örgütün bu durumu, örgüt içerisinde moral ve motivasyon olarak çöküntü yaşatmıştır. Terör örgütü mensuplarından ele geçirilen dokümanlardan ve öz eleştiri raporlarından da önemli bilgiler elde edilmiştir. Örgüt mensuplarının kendi içinde sorgulama ve hesaplaşmaya başladığı, PKK/KCK terör örgütüne karşı güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren terör örgütünün kendi başarısızlıklarının faturasını sözde alt kadrolara yüklediği belirlenmiştir. Terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken işbirlikçilerden her türlü yardımı alan örgüt mensupları, teslim olduktan sonra kendilerine yardım ve yataklık eden kişileri deşifre etmiştir. İşbirlikçilere yapılan operasyonlar ve tutuklamalardan dolayı örgüte yakın olan vatandaşların örgüt mensuplarına güvenleri kalmamıştır. Son dönemde terör örgütünün uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan başarılı operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütünün ve BTÖ mensuplarının finansmanına ağır darbe vurulmuş, örgütün para trafiği kesilmiştir. Terör örgütü mensupları, başarısızlıklarını üst kadrolarına bildirirken, önceki dönemde işbirliği içerisinde olan bazı vatandaşları ajanlıkla suçlayarak böylece daha önce işbirliği içerisinde olup deşifre olmamış işbirlikçilerine de gözdağı vermeye çalışmaktadır. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde örgütün hedeflediği eylemleri gerçekleştiremediği, eleman ve işbirlikçi temin edemez hale geldiği, lojistik kanallarının tamamen kesildiği, teslim olan ve yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Korkutan uyarı! '7.2 büyüklüğünde deprem olabilir'Korkutan uyarı! '7.2 büyüklüğünde deprem olabilir'
1 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?1 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
İlginizi Çekebilir
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Diğer Haberler
Konya'da flaş koronavirüs kararları! Düğün ve toplu organizasyonların tamamı yasaklandı
O ilimizde flaş koronavirüs kararı! Tamamı yasaklandı
16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok
16 yaşındaki Mahmut 21 gündür kayıp
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısı
Korkutan uyarı! '7.2 büyüklüğünde deprem olabilir'
Prof. Dr. Ceyhan: Sonbahar ve kışı da salgınla uğraşarak geçirebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Eğer gerçekleşmezse...
Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu
Bakanlık duyurdu! Sayı 144'e yükseldi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor... Yeni tedbirler gelecek mi?
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.