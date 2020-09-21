Van Valiliğinden 3 askerin şehit olduğu çatışma ile ilgili açıklama

Van Valiliği, Çatak ilçesinde 3 askerin şehit olduğu çatışmayla ilgili bir açıklama yayımladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van ili Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi Sürik mezrası kırsalında bulunan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla 11 Eylül 2020 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde; 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 personel yaralanmış, 3 personel şehit olmuştur. Teması müteakip bölgede yapılan takip ve tarassut esnasında çatışma alanından kaçan 1 terörist daha, dere içinde tespit edilerek çıkan çatışma neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu teröristin etkisiz hale getirildiği yerde gözetleme yapan ve şüpheli hareketler sergileyen 1 şahsın S.T. bulunduğu tespit edilmiş, şahsın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığı gözlemlenmiş, mukavemet göstermesine rağmen yakalanıp usulüne uygun olarak muhafaza altına alınmıştır. Bölgede BTÖ mensuplarına yardım/yataklık ettiği değerlendirilen O.Ş. isimli şahıs aynı bölgede mukavemet göstermesine rağmen usulüne uygun olarak muhafaza altına alınmıştır. Gözaltı işlemlerinin yapılması maksadıyla 2 şüpheli şahıs ve etkisiz hale getirilen 1 BTÖ mensubu operasyon bölgesinden helikopterle alınarak, 11 Eylül 2020 günü saat 19.00 sularında Van İl Jandarma Komutanlığına getirilmiştir. Şüpheli şahıslar hazırda bekleyen ambulanslarla öncelikle en yakın özel hastaneye, müteakiben Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. O.Ş. isimli şahıs tedavi işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 20 Eylül 2020 günü taburcu edilmiştir. S.T. isimli şahsın tedavisine devam edilmektedir. İzahı yapılan iddialarla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Eylül 2020 tarihi itibarıyla adli süreç ve eş zamanlı olarak idarece idari soruşturma başlatılmış olup olay bütün boyutlarıyla titizlikle değerlendirilmektedir” denildi.

