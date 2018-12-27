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Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:05 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ardahan Valiliği görevini yürüten Mehmet Emin Bilmez, Van Valiliği görevine atandı.

Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez atandı

VAN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ardahan Valiliği görevini yürüten Mehmet Emin Bilmez, Van Valiliği görevine atandı.
Van Valilği görevini yürüten Murat Zorluoğlu'nun Ak Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesi üzerine boşalan valilik görevine, son kararname ile Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Bilmez, 1 Şubat 1966 tarihinde Bingöl'ün Solhan ilçesi, Mutluca köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, orta öğrenimini Bingöl İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Üniversiteyi Ankara Hukuk Fakültesinde okudu. 1989 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını yaptı. 24.12.1990 tarihinde Elazığ kaymakam adaylığına atandı. 1 yılı İngiltere’de olmak üzere 3,5 yıl süren kaymakamlık stajından sonra, sırasıyla kaymakam olarak Rize-İkizdere, Elazığ-Ağın, Van-Muradiye ve Konya-Sarayönü ilçelerinde çalıştı. 2005 yılında Ankara ve Edirne’de 8 aylık kısa dönem askerlik yaptı. 01.09.2009 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanı olarak atandı. İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanı olarak üç yıl çalıştıktan sonra 15.04.2011 tarihinde aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 10.09.2016 Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez atandı

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