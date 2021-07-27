HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van Valisi Bilmez: 295 kilometrelik İran sınırın tamamına duvar örülecek

Van Valisi Bilmez: 295 kilometrelik İran sınırın tamamına duvar örülecek

27.07.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, göç baskısının artmasıyla birlikte Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve PKK'nın sızmalarının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örüleceğini belirtti. Vali ayrıca "Aslında bu sene maruz kaldığımız göçmen sayısı geçen seneden fazla değil ama toplumsal duyarlılık bu sene daha fazla" diye konuştu.

Van Valisi Bilmez: 295 kilometrelik İran sınırın tamamına duvar örülecek

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, göç baskısının artmasıyla birlikte Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve PKK'nın sızmalarının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örüleceğini belirtti.

Vali Bilmez, "Kara kuvvetlerimiz 2 keşif, 2 de komando bölüğü, zırhlı araçlarla birlikte bölgeye takviye etti. İçişleri Bakanlığımız da diğer illerden bu bölgeye 35 özel harekat timi 50 zırhlı araçla sınır hattında askeri birliklerimize yardımcı olmak üzere bölgeye yönlendirildi" dedi.

İlgililerden bilgi alan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı sınırından başlayarak 64 kilometrelik modüler duvar inşaatının devam ettiğini söyledi.

Yıl sonuna kadar 64 kilometrelik duvarın yapımını bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Vali Bilmez, şu ana kadar duvarın 3,5 kilometrelik kısmının tamamlandığını bildirdi.

Duvarın örüleceği 3 etapta da kazı ve dolgu çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bilmez, "Bir taraftan da İran yetkilileriyle, duvarın örüleceği sahanın belirlenmesi konusunda ortak mutabakata varmak için çalışmalarımız devam ediyor. Birinci etapta mayınlı alanımızın mayın temizleme çalışmaları jandarma ekipleri tarafından yapılıyor. Bölgeyi tamamen mayından temizleyeceğiz. Çünkü duvar imalatının yapılabilmesi için o sahanın temizlenmesi lazım." dedi.

'Toplumsal duyarlılık bu sene daha fazla'

"Bölgede sınır güvenliği için 2 yıldır hendek de kazıldığını" anlatan Vali "Derinliği 4, genişliği 4 metre olan hendek kazılıyor ve bu hendeklerin girişine jiletli tel çekiliyor. Şu ana kadar 110 kilometrelik hendek kazımı gerçekleştirildi. 30 kilometre hendek kazımı için de yüklenici firmalar sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bir 30 kilometre kadar hendek kazımını da Valilik olarak biz gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar hendek uzunluğumuzu 160 kilometreye kadar çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliğini için tüm kurumların seferber olduğunu, İHA ve SİHA'lardan da 24 saat esasına göre yararlandıklarını vurgulayan Bilmez, elde edilen görüntülerin ilgili birimlerce paylaşıldığını dile getirdi.

Geçen yıl yaklaşık 105 bin düzensiz göçmeni ya sınır hattında engelledikleri ya da içerde yakaladıkları bilgisini paylaşan Bilmez, "Bu sene sınırda engellediğimiz ve yakalayıp hakkında işlem yaptığımız göçmen sayımız şu ana kadar 55 bini geçti. Aslında bu sene maruz kaldığımız göçmen sayısı geçen seneden fazla değil ama toplumsal duyarlılık bu sene daha fazla." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
İstismar girişiminde bulunup yaralamıştı! Makineye bağlı yaşıyorİstismar girişiminde bulunup yaralamıştı! Makineye bağlı yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Boupendza ile anlaşma tamam!

Boupendza ile anlaşma tamam!

Damada Çin işkencesi! Tayt giydirip kadın atletiyle oynattılar

Damada Çin işkencesi! Tayt giydirip kadın atletiyle oynattılar

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.