Van Valisi Bilmez'den koronavirüs vakalarıyla ilgili korkutan açıklama

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, yaş arttıkça riskin de arttığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Kurallara uyulması gerektiğini belirten Vali Bilmez, "Covid-19 hastalığında özellikle vatandaşlarımızın kurallara uymaması bulaş riskini artırmaktadır. Bir ihmal, sevdiğiniz bir kişinin hayatına mal olabilir. Yaşlılarımız bugünlerde Sağlık Bakanlığımızın önerilerine uymalı, temizliğe dikkat etmeli, mümkün olduğunca evlerinde kalmalıdır. Yaşlılarımızı kalabalık ortamlardan uzak tutmaya çalışalım. Onları korumak adına mutlaka maske takmalarını ve temastan kaçınmalarını sağlayalım. Yaşlılarımızı ziyaret etmek yerine telefonla görüşelim. Sevdikleriniz için bir risk de siz olmayın" dedi.

Kısıtlamaların kaldırıldığı şu dönemde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara ve özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesinin hayati önem taşıdığını anlatan Vali Bilmez, "Kısıtlamalar her ne kadar kalkmış olsa bile bizler vatandaş olarak, kalabalık ortamlar düğün, nişan, sünnet, asker uğurlama, taziye gibi toplu etkinliklerde bulunmayalım. Ev ziyaretlerini erteleyelim. Acil olmadıkça il dışına çıkmayalım. Ya da Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara uyarak seyahat yapalım" diye konuştu.