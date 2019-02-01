Van Valisi Bilmez: Kavga ve şiddetle hiçbir şey çözülmüyor

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesini ziyaret etti. Muhtarlarla toplantı yapan Bilmez, "Bayrağımız, Türkiye'de yaşayan 81 milyonun bayrağıdır. Herkes bu bayrak üzerinde eşit hakka sahiptir. Biz bu devletle gurur duyacağız. Yeryüzünde kavga ve şiddetle hiçbir şey çözülmüyor. Biz terörle mücadele ediyoruz" dedi.

Van Valisi Bilmez'in ilçe ve mahalle ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Çatak ilçesini ziyaret eden Bilmez, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'i makamında ziyaret edip, ilçenin genel durumu ile ilgili bilgi aldı. Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay'a da ziyarette buluna Vali Bilmez, daha sonra Kaymakamlıkta mahalle muhtarlarıyla toplantı yapıp, sorunlarını dinledi.

Muhtarların devletten, vatandaş adına her türlü hizmeti istemeye hakkı olduğunu ifade eden Vali Bilmez, terör örgütünün bölgeye verdiği zararları anlattı. Bilmez, "Bu memleket bizim. Sahip çıkalım. Hiçbir muhtarın, devlet memurunun, terör örgütleriyle iltisaklı olmasını istemiyoruz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Burada devletimize sahip çıkalım. Bayrağımız, Türkiye'de yaşayan 81 milyonun bayrağıdır. Herkes bu bayrak üzerinde eşit hakka sahiptir. Biz bu devletle gurur duyacağız. Yeryüzünde kavga ve şiddetle hiçbir şey çözülmüyor. Biz terörle mücadele ediyoruz. Şiddet ve silah içermeyen her türlü düşünceye saygılıyız. Çatak, kadim bir ilçe. Siz de bu toprakların kadim insanlarısınız. Bu inançla devletinize, memleketinize, bayrağınıza, kültürünüze, örfünüze, milletinize sahip çıkacaksınız" dedi.

Vali Bilmez,toplantının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, güvenlik güçleri ile bir araya geldi.

Vali Bilmez, son olarak ilçe esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.