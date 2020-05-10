Van Valisi 'En riskli dönemi yaşıyoruz' mesajıyla uyardı

Van'daki son durum ise şöyle açıklandı:

İlimiz Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katılanlara yönelik yapılan çalışmalar sonrası koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 84 oldu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Öte yandan Özalp ilçesindeki bir mahalle de karantinaya alındı.

Vali; vatandaşlara, taziye ve mevlit gibi etkinlik yapanları 155 Polis ve 156 Jandarma hattına bildirme çağrısı yaptı.

Vali Bilmez, Van ’daki koronavirüs ü vaka sayısıyla ilgili yeni açıklama yaptı. İpekyolu ilçesi Ortanca mahallesindeki taziye bağlantılı vaka sayısının 84’e çıktığını ifade eden Vali Bilmez, vatandaşları uyardı.

Başkale ilçesi Esenyamaç, Albayrak, Örmetaş mahalleleri ve Poyrazalan mezrası, Gürpınar ilçesi Günbaşı ve Umut mahalleleri ile Üzengi mezrası, İpekyolu ilçesi Ortanca, Karakoç, Gövelek ve Arıtoprak mahalleleri, Bostaniçi Mahallesi Ertuş Caddesi 1, 2, 3, 4. Sokaklar, Cevdet Paşa Mahallesi Selçuklu Sokak’ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Sokak’ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Dabbağolu Sokak, Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi. Tedbir amaçlı gözlem altında karantinaya alınan vatandaşların sayısı toplam 40 bin.

Şu anda gözlem altında olan 10 bin.

