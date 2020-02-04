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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz. 5 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor"
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz. 5 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor"
VAN
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|
04.02.2020 21:49 |
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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz. 5 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor"
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