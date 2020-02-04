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  4. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz. 5 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz. 5 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor"

VAN HABERLERİ  | 04.02.2020 21:49 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz. 5 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor"


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Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
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Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
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