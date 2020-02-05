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  4. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı."

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı."

VAN HABERLERİ  | 05.02.2020 12:30 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı."


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Emek Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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