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Van
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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı."
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı."
VAN
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|
05.02.2020 12:30 |
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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı."
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