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Van Valisi Ozan Balcı kimdir? Ozan Balcı ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valisi Ozan Balcı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Van Valisi Ozan Balcı kimdir? Ozan Balcı ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Van Valisi Ozan Balcı kimdir? Ozan Balcı ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Van Valisi Ozan Balcı, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Van Valisi Ozan Balcı kimdir? Ozan Balcı ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

VAN VALİSİ OZAN BALCI KİMDİR?

Ozan Balcı, 1974'de Ardahan'da dünyaya geldi.

Ardahan Lisesini birincilikle bitirdi. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde 1992-1994 arası eğitim aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Exeter Üniversitesi (İngiltere) Tarih, Politika ve Sosyoloji Bölümü'nde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Yönetim Bölümü'nde ayrı ayrı yüksek lisans yaptı.

OZAN BALCI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

İngiltere'de Southampton Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde PhD (doktora) derecesi aldı. Akkuş, Çelikhan, Eruh, Taraklı, Birecik, Vezirköprü, Merzifon Kaymakamlıkları ve Şırnak Vali Yardımcılığı yaptı. Diyarbakır Kayapınar Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerini birlikte yürüttü.

2018 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından her yıl 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle tertip edilen Yılın En Başarılı Mülki İdare Amirleri Ödülü'ne, Merzifon Kaymakamı iken eğitime yaptığı katkılar ve çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik projelere verdiği etkin destek dolasıyla layık görüldü ve plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

2020 yılında Tokat Valiliği döneminde spora teşvik etmek, çocuklara, gençlere ve topluma spor sevgisini aşılamak, çocukların ve gençlerin yetenek ve istekleri doğrultusunda en az bir spor branşıyla ilgilenmesi ya da bir spor dalını sevmesi, spor kültürünün tabana yayılması, sporun bir yaşam felsefesi haline gelmesi, böylece çocukların ve gençlerin her türlü bağımlılıktan korunması ve ahlaklı insanlar olarak yetişmeleri için başlatılan Spor Tokat Projesi ve proje doğrultusunda amatör spor kulüpleri ve okul spor kulüplerinde spor yapan 110 bin öğrenciye sağladığı destek nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile 38’incisi verilen Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında Sportif Fair Play Kariyer Dalı’nda Şeref Diploması Ödülü’ne layık görüldü.

2018/202 sayılı Valiler Kararnamesi ile Tokat Valisi olarak atandı.

Ozan Balcı, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Van Valisi olarak atandı.

Ozan Balcı evli ve üç çocuk babasıdır.

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