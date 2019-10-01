Van ve Antalya turizmde güç birliği yapacak

Antalya'nın turizm konusundaki tecrübelerini Van'a aktarmak, sınır ili olan Van'ın tecrübelerinden yararlanmak ve potansiyelini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, iki il arasında iş birliği köprüsünün kurulması için ilk adım oldu.

CEMAL AŞAN - Türkiye'nin en fazla turist ağırlayan kentlerinden Antalya ile tarihi ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajlarıyla son yıllarda binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği Van, turizm alanında güç birliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu yıl en büyük amaçlarının Antalya'ya 16 milyon yabancı turist getirmek olduğunu belirten Karaloğlu, buna 4-5 milyon yerli turist eklendiğinde kentin 20 milyonun üzerinde insanı ağırlayabilecek bir destinasyon olduğunu ifade etti.

Van'ın da hem ticaret hem de turizm potansiyeliyle bölgenin parlayan yıldızı olduğunu dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Van'da da bir süre görev yaptım. O zaman da söyledik. Bu kentin geleceğiyle ilgili kimse karamsar olmasın. Van'ın büyük bir potansiyeli var. Önemli olan Van'da ve bölgede huzuru sağlayabilmek. Van'da ve bölgede huzuru tam tesis edebilirsek bu bölgenin potansiyeli, burada yaşayan insanların kendi doğdukları topraklarda doymalarını sağlar. Önemli olan huzuru temin etmemiz. Bunu yaparken devlet vatandaş kaynaşmasını tam tesis edebilmemiz."

İki kent arasındaki dostluğu, kardeşliği, turizm ve ticaret alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla Van'ı ziyaret ettiklerini aktaran Karaloğlu, kardeşlikle ilgili bir sorunlarının olmadığını, Anadolu topraklarının bölgede yaşayan herkesi kardeş yaptığını vurguladı.