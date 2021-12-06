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Van ve Bitlis'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler...

06.12.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van ve Bitlis'de hissedilen sarsıntı vatandaşları tedirgin etti. 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' gibi sorular vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son bilgilere göre Van 00:46:47 sıralarında sallandı. Peki Van ve Bitlis'de deprem mi oldu? Van'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler...

Van ve Bitlis'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler...

Van ve çevre illerde hissedilen sarsıntı sonrası 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' gibi sorular vatandaşlar tarafından aranıyor. AFAD verilerine göre Van'da 00:46:47 sıralarında sallantı yaşandı. Yaşanan sallantı Bitlis de dahil farklı illerden hissedildi. İşte Van depremi şiddeti ve detayları...

VAN VE BİTLİS'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre saat 00:46:47 sıralarında Van ve çevre illerde sallantı hissedildi. Gece saatinde panik yaşayan vatandaşlar deprem olup olmadığını merak ediyor. 6 Aralık'ta günün ilk saatlerinde meydana gelen deprem Van Tusba merkezli.

4.9 büyüklüğünde olan depremin derinliği ise 7.62 km.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 00:46:46 sıralarında yaşanan Van Gölü merkezli depremin şiddeti 5.0 oldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak kaydedildi.

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler:

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