Van ve Bitlis'te 277 yerleşim biriminin yolu açıldı

Muş'ta da yağışların ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Parklardaki göletlerin donduğu kentte, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kurtkan, kapalı bulunan 25 köy yolunun da ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kardan dolayı kapanan 86 köy yolundan 61'nin ulaşıma açıldığını söyledi.

Açıklamada 143 mahallenin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların açılması için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Van ve Bitlis'te dün etkili olan kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 445 yerleşim biriminden 277'sinin yolu açıldı.

Beyaza bürünen Muş Ovası'ndaki bazı yerleşim yerlerinde evler ve ağaçlar karla kaplandı.

- Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bölgede rüzgar genellikle kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 3, Hakkari'de 1, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olacağı öngörülüyor.

