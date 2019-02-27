HABER

Van ve Bitlis'te 338 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 15:44 | Son Güncelleme

VAN ve Bitlis'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 338 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ/ VAN- BİTLİS, (DHA)- VAN ve Bitlis'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 338 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla yağan kar yağışı özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle 39 mahalle ve 42 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. BİTLİS'TE 257 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te ise 257 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar süren karın kalınlığı 25, yerdeki toplam kar kalınlığı ise 1,5 metreyi aştığı kentte, kapalı olan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor.

Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!
Tok: “Cumhur İttifakı gönüllerde kuruldu”Tok: “Cumhur İttifakı gönüllerde kuruldu”
Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildiDoğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.