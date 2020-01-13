Van ve Bitlis'te 445 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 445 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar ve tipi dolayısıyla Van'da 359 mahallenin yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.

Dün geceden bu yana etkili olan tipi nedeniyle Gürpınar ve Çatak ilçelerindeki tüm mahalle yollarının kapalı olduğu aktarıldı. Yolların açılabilmesi için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan beyaza bürünen Van'da, güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda çalışma yaptı.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il genelinde 86 köy yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldığını belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

- Yoğur kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van ve çevresinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.