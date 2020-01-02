Van ve Bitlis'te 61 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Saray ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolunun kapandığı belirtildi.

Açıklamada, karla mücadele ekiplerinin yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Bitlis'te de kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 3, Hakkari'de sıfırın altında 2, Bitlis'te sıfır ve Muş'ta 2 derece olması bekleniyor.