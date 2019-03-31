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Van ve Bitlis'te engelli ve yaşlılar ambulanslarla sandığa gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:05 | Son Güncelleme

VAN ve Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemlerinde engelli, hasta ve yaşlılara yardımcı olmak için sağlık ekipleri görev başındaydı.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/VAN, BİTLİS (DHA)- VAN ve Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemlerinde engelli, hasta ve yaşlılara yardımcı olmak için sağlık ekipleri görev başındaydı. Oy kullanmak isteyen fakat sağlık durumu el vermeyenlerin ihbarını alan sağlık çalışanları, bu kişileri evlerinden alarak oy verecekleri okullara götürüp oy kullanmalarını sağladı. Doğu illerinde sabah 07.00'da başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Evde sağlık hizmetleri alan yaşlıların ve engellilerin oy kullanmaları için 112 Acil Komuta Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Oy vermek isteyen fakat sağlık durumu el vermeyenlerin ihbarını alan sağlık ekipleri, bu kişileri evlerinden alarak oy kullanacakları okullara taşıdı. Oyunu kullananlar yine sağlık ekipleri tarafından oy işlemi tamamlandıktan sonra evlerine bırakıldı. Bitlis’te 112 Acil Komuta Merkezi ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri sandık başına gidemeyecek kadar rahatsız olan hastaları alarak oy verecekleri sandıklara taşıdı. Bitlis Merkez Şemsi Bitlis Mahallesi'nde bulunan Sebiha Baba (82) için ekipler seferber oldu. Dar sokağa giren ekipler Sebiha Baba’yı evinden alarak oy kullanacağı Şemsi Bitlis İlkokulu'na getirdi. Burada oy kullanacağı sandığa götürülen Sebiha Baba, torunu ile birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi. Ekipler daha sonra Sebiha Baba’yı evine geri götürdü. Bitlis ve ilçelerinde organize olarak çalıştıklarını belirten 112 sorumlu Doktoru Doğukan Şınga ise, sandık başına gidemeyen hastaları gün boyunca vatandaşlık görevlerini yapmaları için sandık başlarına taşıyacaklarını belirterek, "Bitlis ve ilçelerinde 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri olarak programlı bir şekilde oy kullanmak isteyen engelli, yatalak ve yaşlı hastaları vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için sandıklarına taşıyoruz. Seçim bitinceye kadar görev başında bekliyoruz. İlçelerimizde de bu şekilde taşıma işlemi gerçekleştiriyoruz" dedi.

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