HABER
  4. Van ve Bitlis'te kapalı yollar ulaşıma açılıyor

Van ve Bitlis'te kapalı yollar ulaşıma açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Van ve Bitlis'te kapalı yollar ulaşıma açılıyor

Van ve Bitlis'te, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan yerleşim birimlerinden 57'sine ulaşım sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Çatak ve Muradiye ilçelerinde önceki gün kapanan 50 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belirlenen noktalarda hazır bekletildiği ifade edildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü de bölge genelindeki tüm yolların açık olduğunu, Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığını bildirdi.

- Bitlis

Bitlis'te de İl Özel İdaresi ekiplerince, önceki gün ulaşıma kapanan 47 köy yolunun 7'si ulaşıma açıldı, 40 köy için çalışmalar sürdürülüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, Van'ın güneyiyle Hakkari çevrelerinde aralıklarla kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van ve Bitlis'te 4, Muş'ta 3, Hakkari'de eksi 2 derece olacağı öngörülüyor.

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
Alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildiAlkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi
Ortaköy'de yılbaşı kutlamalarıOrtaköy'de yılbaşı kutlamaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis kapalı yol kar yağışı Van

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırvatistan Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

AB'de yeni dönem bugün başladı

Yılbaşı sabahı şoke eden görüntü

Yılbaşı sabahı şoke eden görüntü

Bursa'da magandalara drone'lu darbe

Magandalara drone'lu darbe

Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Öykü Arin'den yeni yıl dileği

Öykü Arin'den yeni yıl dileği

Soma Termik Santrali mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! Mühürlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.