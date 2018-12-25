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Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 16:37 | Son Güncelleme

VAN'DA 200 MAHALLE YOLU AÇILDI Van ve çevresinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 258 yerleşim birimine ulaşmak için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yolların açılması için 175 iş makinesi ve 596 personelle yapılan çalışmalarla 200 yerleşim biriminin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı (3)

VAN'DA 200 MAHALLE YOLU AÇILDI
Van ve çevresinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 258 yerleşim birimine ulaşmak için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yolların açılması için 175 iş makinesi ve 596 personelle yapılan çalışmalarla 200 yerleşim biriminin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan diğer yollar için de mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Yolları açılan yöre sakinleri, Büyükşehir Belediye ekiplerine teşekkür etti. Gövelek Mahallesi sakinlerinden Serdar Tatar, kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yolunun açıldığını söyledi. Tatar, "Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalardan memnunuz. Eskiden kar yağdığında bazen bir hafta boyunca yollarımınız kapalı kalıyordu. Şimdi ise yollarımız hiç kapanmıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

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Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı (3)Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı (3)Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı (3)Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı (3)

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