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Van ve çevresi için mide kanseri uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:00 | Son Güncelleme

VAN Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Dr.

Van ve çevresi için mide kanseri uyarısı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) - VAN Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Gündüz, bölgede yaygın olarak görülen mide kanseri riskine dikkat çekti. Aşırı tuzun mide kanseri için önemli bir risk faktörü olduğunu belirten Dr. Gündüz, "Bölgede tuzlu balık ve tuzlu otlu peynir aşırı şekilde tüketiliyor. Yemeklerde de aşrı tuz kullanılıyor. Mide kanseri için bunlar önemli faktörler. Bölge halkının ve hastalarımızın kesinlikle tuzu azaltmaları lazım" dedi.
Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Gündüz, Van ve çevde illerden yoğun bir şekilde hasta kabul ettiklerini ve tedavilerini yaptıklarını belirtirken, özellikle mide kanserinin bölgede yaygın olduğunu ifade etti. Her kanserin bazı belli başlı risk faktörleri olduğunu belirten Dr. Gündüz, Van ve çevre illerde aşırı tuz tüketimi nedeniyle ayrı bir önem arz ettiğini belirterek şunları söyledi: "Bu bölgede benim gözüme çarpan özellikle tuz tüketiminin aşırı yüksek olması. Yani gerek balık olsun, gerek otlu peynir, hatta yemeklerde aşırı tuzu tüketiliyor. Mide kanseri için tuz bir risk faktörüdür ve bu bölgede gerçekten tuz çok yüksek miktarda tüketiliyor. Hastalarımızın kesinlikle tuzu azaltmaları lazım. Son olarak Ağrı-Patnos ilçesinden bize gelen hastamızın kalın bağırsağın tamamını almamız icap etti. Hastamız şu an gayet iyi" dedi.
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Alataşı köyünde yaşayan ve kalın bağırsakta polip nedeniyle ameliyat olan 3 çocuk annesi Nejla Duman ise Dr. Gündüz’e teşekkür etti.

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Van ve çevresi için mide kanseri uyarısıVan ve çevresi için mide kanseri uyarısıVan ve çevresi için mide kanseri uyarısıVan ve çevresi için mide kanseri uyarısı

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