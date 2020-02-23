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Van ve Hakkari Tabip Odalarından Sağlık Bakanlığına COVID Çağrısı

23.02.2020 19:41 | Son Güncelleme

İran’da COVID-19 nedeniyle ölümlerin artması üzerine, sınır kentleri Van ve Hakkari’nin Tabip Odaları Sağlık Bakanlığına çağrı yaparak, önlem almasını istedi

Van ve Hakkari Tabip Odalarından Sağlık Bakanlığına COVID Çağrısı

İran’da COVID-19 nedeniyle ölümlerin artması üzerine, sınır kentleri Van ve Hakkari’nin Tabip Odaları Sağlık Bakanlığına çağrı yaparak, önlem almasını istedi.

Çin’in ardından İran’da ortaya çıkan Corona virüs nedeniyle ölümlerin meydana gelmesi, dikkatleri sınır kentlerine çekti. Van’da İran’a gidip gelen bazı kişilerin şüphe nedeniyle hastanelere başvurmasının arından tabip odaları harekete geçti.

Van ve Hakkari Tabip Odaları Sağlık Bakanlığına çağrı yaparak önlem alınmasını istedi. Açıklamada yerel yetkililerin bilgi vermekten kaçındığı belirtilerek, “Sağlık bakanlığına çağrımızdır; Çin'den başlayarak yayılan ve komşumuz İran'da da ölümler ile kendini gösteren COVID-19 (coronavirus) salgının Van ve Hakkari illerimizdeki durumu hakkında; halkı bilgilendirmek ve korumak olan yükümlülüğünüzü yerine getiriniz. Gecikmiş ya da eksik bilgilendirme halkın paniğe sürüklenmesine, yanlış bilgiler edinmesine yol açacaktır. Bir meslek örgütü ve sivil toplum örgütü olarak halkımızın doğru ve bilimsel bilgilere ulaştırılması asli görevlerimizdendir. Alınan ve alınacak önlemler hakkında bilgi almak için Van Sağlık Müdürlüğüne ulaşma çabalarımız sonuçsuz kalmış, ulaşılan Van Halk Sağlığı Müdürü ise bilgi vermeyi reddetmiştir” denildi.

İran’a gidenlerin karantinaya alınması çağrısı yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; ”Yeni Coronavirus-19 enfeksiyonunun 14 günlük kuluçka süresi bulunduğundan, sadece ateşi olan vakaların değil, son 14 gün içinde İran'dan Van ve Hakkari’ye seyahat etmiş kişiler ve onlara yakın temasta bulunan kişilerin tespiti ve karantina altına alınmaları gerekmektedir. Bu süreçte sağlık çalışanları temas açısından en yüksek risk altında olduklarından özellikle sağlık çalışanlarının kullanması gereken n95 maske stoklarının yeterliliği sağlanmalıdır. Van-Hakkari Tabip Odası olarak Sağlık emekçilerinin sağlıklı ve güvenceli bir ortamda çalışması, halkın iyi hekimlik temelinde bilimsel ve eşit bir sağlık hizmetine ulaşmasının sağlanması önceliğimizdir.”

İki kentin tabip odaları halkı bilgilendirmek amacıyla seminer düzenleyeceklerini de açıkladı.

Bu arada Van Sağlık Müdürlüğü, İran’dan gelen herkesin sağlık kontrolünden geçirildiğini duyurdu. Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Van’ın Saray ilçesi, İran arasında giriş çıkışların sağlandığı Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan ilimize gelen herkesin sağlık muayenesi yapılmaktadır. İlimizde şuan bir Corona virüsü hastası mevcut değildir. Ayrıca İran’dan İlimize Ambulans ya da başka bir yolla hasta kabulü yapılmamaktadır” denildi.

Bu açıklama sınr kapılarının kapatılmasından önce geldi.

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