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Van ve Hakkari'de Çin'e Doğu Türkistan protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:03 | Son Güncelleme

Van ve Hakkari'de Çin'e Doğu Türkistan protestosu

VAN/HAKKARİ (AA) - Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar Van ve Hakkari'de protesto edildi.

Van'da İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) üyeleri ile vatandaşlar İpekyolu ilçesindeki tarihi Hüsrevpaşa Camisi'nde "Zulme Karşı Duaya Kalk" sloganıyla sabah namazında bir araya geldi.

Programa katılan Doğu Türkistan Maarif Derneği Genel Sekreteri Abdulahat Abdurrahman, namazın ardından Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yaptığı zulmü anlattı.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Başkanı Mehmet Emin Akan'ın da katıldığı programda vatandaşlar, Çin yönetimine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan İMH üyesi Mehmet Garip Cesur, Doğu Türkistan'ın 70 yıldır Çin işgali altında yaşayan bir İslam yurdu olduğunu, işgalle başlayan zulüm ve işkencelerin sürekli yeni boyut kazanarak devam ettiğini söyledi.

Doğu Türkistan'ın da tıpkı Filistin, Arakan, Keşmir gibi hiçbir zaman zulmün eksik olmadığı bir coğrafya olduğunu vurgulayan Cesur, şunları dile getirdi:

"Çin, işgalin başından bu yana Müslüman Türk kimliğini yok etmeyi amaçlamaktadır. İslam'ın asil mensupları olan Uygur Türkleri inançlarına, kültürlerine ve kimliklerine sahip çıktıkları için katliamlara, soykırımlara maruz kalmışlardır. İnanç özgürlüğünü ayaklar altına alan Çin yönetimi, dine ait her şeyi yasaklamış durumda. Uygurlu Müslümanların çocuklarına Müslüman isimler vermesi, Müslümanların birbirlerine selam vermesi, Kur'an-ı Kerim okumak, dua kitabı ve bayrak bulundurmak, kadınlara başörtüsü takmak yasak. Zulmeden gerek Batılı emperyalistler olsun gerekse doğulu komünistler olsun, acının rengi hiç değişmiyor. İşgal edilen topraklar yine Müslüman toprağı, akan kan yine Müslüman kanıdır. Arakan'dan Doğu Türkistan'a, Filistin'den Yemen'e, Suriye'den Afganistan'a kadar yaşanan acılara engel olmak için her şeyden önce topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalıyız."

Açıklamanın ardından programa katılanlara çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Hakkari'de de vatandaşlar, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne uyguladığı baskıcı politikalar nedeniyle Çin'e tepki gösterdi.

İMH Hakkari Temsilciliğince düzenlenen program kapsamında Haci Sait Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, sabah namazının ardından Uygur Türkleri için dua etti.

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